Пішов на зустріч і зник: мер Черкас повідомив про зникнення свого заступника

"У Черкаській міській раді стався прикрий інцидент. Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19:30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває. Відповідна заява вже зроблена до правоохоронних органів", - написав Бондаренко.

Він закликав всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування його заступника, повідомити його чи поліцію.

Нагадаємо, п'ятьом особам повідомлено про підозру у викраденні підприємця Сергія Ткаченка в Києві.