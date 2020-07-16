Пошел на встречу и исчез: мэр Черкасс сообщил о пропаже своего зама

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 79492 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105222 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110118 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138662 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112360 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134100 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102556 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102662 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104919 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102216 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Пошел на встречу и исчез: мэр Черкасс сообщил о пропаже своего зама

Пошел на встречу и исчез: мэр Черкасс сообщил о пропаже своего зама

Киев  •  УНН

 • 14313 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Заместитель Черкасского городского головы Юрий Ботнар не явился сегодня на рабочее место. Накануне вечером пошел на какую-то встречу и исчез. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы. Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы", - написал Бондаренко.

Он призвал всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении его заместителя, сообщить его или полицию.

Напомним, пяти лицам сообщено о подозрении в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве.

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