Пішла до подруги в Молдову, залишивши 3 малолітніх дітей: на Одещині затримали порушницю кордону

“Учора на Одещині прикордонники Ізмаїльського загону затримали 27-річну громадянку України під час спроби незаконного перетинання державного кордону”, - йдеться у повідомленні.

Так, жінка намагалась потрапити до Молдови в обхід пункту пропуску "Залізничне", проте її помітив та затримав дільничний інспектор прикордонної служби. Затримана, мешканка Білгород-Дністровського району, пояснила, що нібито йшла у гості до подруги у молдовське місто Тараклія. А так як не мала закордонного паспорта, вирішила спробувати здійснити свою подорож у такий спосіб.

Як було встановлено згодом правоохоронцями, горе-мандрівниця так сильно хотіла відвідати подругу, що навіть залишила трьох неповнолітніх дітей на своїх сусідів

Зазначається, що за спробу порушення державного кордону на правопорушницю склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Рішення по цій справі ухвалить суд.

Нагадаємо, у Молдові повертають "локдаун" через стрімкий спалах COVID-19.