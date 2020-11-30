Пішла до подруги в Молдову, залишивши 3 малолітніх дітей: на Одещині затримали порушницю кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Одещині затримали 27-річну громадянку України під час спроби незаконного перетинання державного кордону з Молдовою, яка залишила трьох малолітніх дітей сусідам, щоб “відвідати подругу”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Учора на Одещині прикордонники Ізмаїльського загону затримали 27-річну громадянку України під час спроби незаконного перетинання державного кордону”, - йдеться у повідомленні.
Так, жінка намагалась потрапити до Молдови в обхід пункту пропуску "Залізничне", проте її помітив та затримав дільничний інспектор прикордонної служби. Затримана, мешканка Білгород-Дністровського району, пояснила, що нібито йшла у гості до подруги у молдовське місто Тараклія. А так як не мала закордонного паспорта, вирішила спробувати здійснити свою подорож у такий спосіб.
Як було встановлено згодом правоохоронцями, горе-мандрівниця так сильно хотіла відвідати подругу, що навіть залишила трьох неповнолітніх дітей на своїх сусідів
Зазначається, що за спробу порушення державного кордону на правопорушницю склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Рішення по цій справі ухвалить суд.
Нагадаємо, у Молдові повертають "локдаун" через стрімкий спалах COVID-19.