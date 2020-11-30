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Пошла к подруге в Молдову, оставив 3 малолетних детей: в Одесской области задержали нарушительницу границы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Одесской области задержали 27-летнюю гражданку Украины при попытке незаконного пересечения государственной границы с Молдовой, которая оставила троих малолетних детей соседям, чтобы "навестить подругу". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера в Одесской области пограничники Измаильского отряда задержали 27-летнюю гражданку Украины при попытке незаконного пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

Так, женщина пыталась попасть в Молдову в обход пункта пропуска "Зализничное", однако ее заметил и задержал участковый инспектор пограничной службы. Задержанная жительница Белгород-Днестровского района, пояснила, что якобы шла в гости к подруге в молдавский город Тараклия. А так как не было загранпаспорта, решила попробовать осуществить свое путешествие таким образом.

Как было установлено впоследствии правоохранителями, горе-путешественница так сильно хотела навестить подругу, что даже оставила троих несовершеннолетних детей на своих соседей

Отмечается, что за попытку нарушения государственной границы на правонарушительницу составили админпротокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Решение по этому делу примет суд.

Напомним, в Молдове возвращают "локдаун" из-за стремительной вспышки COVID-19.

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