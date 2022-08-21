Підвищена ракетна небезпека: працівникам урядового кварталу наступного тижня рекомендували працювати дистанційно
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Співробітникам апарату ВР та інших установ в урядовому кварталі наступного тижня рекомендували працювати дистанційно через підвищену ракетну небезпеку. Про це УНН повідомило поінформоване джерело у ВР.
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"Дійсно, працівникам апарату ВР рекомендували працювати дистанційно наступного тижня у зв‘язку із підвищеною ракетною небезпекою. Щоправда у зв‘язку із приїздом депутатських делегацій працівники відповідних відділів будуть офлайн", - повідомило джерело.
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Також УНН стало відомо, що схожі рекомендації отримали й співробітники інших установ урядового кварталу.
Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що 24 серпня росія спробує збільшити кількість ракетних ударів по українських містах.