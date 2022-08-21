Повышенная ракетная опасность: работникам правительственного квартала на следующей неделе рекомендовали работать дистанционно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сотрудникам аппарата ВР и других учреждений в правительственном квартале на следующей неделе рекомендовали работать дистанционно из-за повышенной ракетной опасности. Об этом УНН сообщил информированный источник в ВР.
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"Действительно, работникам аппарата ВР рекомендовали работать дистанционно на следующей неделе в связи с повышенной ракетной опасностью. Правда в связи с приездом депутатских делегаций работники соответствующих отделов будут офлайн", - сообщил источник.
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Также УНН стало известно, что схожие рекомендации получили и сотрудники других учреждений правительственного квартала.
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам.