Повышенная ракетная опасность: работникам правительственного квартала на следующей неделе рекомендовали работать дистанционно

Цитата

"Действительно, работникам аппарата ВР рекомендовали работать дистанционно на следующей неделе в связи с повышенной ракетной опасностью. Правда в связи с приездом депутатских делегаций работники соответствующих отделов будут офлайн", - сообщил источник.

Добавим

Также УНН стало известно, что схожие рекомендации получили и сотрудники других учреждений правительственного квартала.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам.