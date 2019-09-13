Підвищена пожежна небезпека: на Київщині загоряння виявлені у трьох районах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Київській області продовжують фіксувати нові пожежі. Наразі зафіксовані загорання у трьох районах області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Київській області.
“Продовжується гасіння торфовищ в Обухівському районі поблизу села Великі Дмитровичи. Там було ліквідовано 3,5 га. Зараз гасіння проводиться”, — зазначили у пресслужбі.
У пресслужбі зазначили, що сьогодні під час об’їзду також виявляються нові осередки.
“Виявлені нові осередки у Баришівському районі, там невеликі осередки 0,5 га, сьогодні вони будуть ліквідовані. Також підрозділ виїхав у Вишгородський район”, — додали у пресслужбі.
Слід додати, що мешканці міста Бровари, а також мешканці Обухівського району Київської області скаржаться на запах горіння.
Нагадаємо, кількість пожеж на Київщині зросла у 7 разів. Продовжується гасіння пожежі у Чорнобильській зоні.
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