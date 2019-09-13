Повышенная пожарная опасность: в Киевской области возгорания обнаружены в трех районах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Киевской области продолжают фиксировать новые пожары. Сейчас зафиксированы возгорания в трех районах области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области.
"Продолжается тушение торфяников в Обуховском районе вблизи села Большие Дмитровичи. Там было ликвидировано 3,5 га. Сейчас тушения проводится", - отметили в пресс служба.
В пресс-службе отметили, что сегодня во время объезда также выявляются новые очаги.
"Обнаружены новые очаги в Барышевском районе, там небольшие ячейки 0,5 га, сегодня они будут ликвидированы. Также подразделение уехало в Вышгородский район", - добавили в пресс служба.
Следует добавить, что жители города Бровары, а также жители Обуховского района Киевской области жалуются на запах горения.
Напомним, количество пожаров в Киевской области выросло в 7 раз. Продолжается тушение пожара в Чернобыльской зоне.
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