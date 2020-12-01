Підуть на штурм Ради: ФОПи залишаться стояти під ВР цілодобово

Так, підприємці невдоволені сьогоднішнім рішенням ВР. З трибуни організатори акції заявили, що не вірять нардепам.

"Всі, хто сьогодні проголосував за цей ганебний законопроект, наші вороги. Вони наражають вас, ваших рідних, ваших дітей на голоду смерть… Що ви (нардепи – ред.) отримали всі за це голосування? (…) Вони продали нас, за якусь подачку і зливають в унітаз. Ми тут залишаємось, чергуємо, від’їжджаємо-приїжджаємо. Є єдиний варіант – показати й перемогти. Сьогодні закликаємо максимально всіх залишитися, сцену ми не збираємо, ми стоїмо тут і проводимо далі акцію", - заявили зі сцени організатори акції.

Зазначимо, що зі сцени виступають представники ФОПів. Організатори акції заявили, що не вірять політикам. Також представник організаторів наголосив, що вони у разі необхідності готові йти навіть на штурм, хоча наразі сподіваються вирішити питання акцією протесту.

"Стоїмо, набираємо сили, і не дай Боже, коли нас буде тут сотня тисяч – підемо на штурм. Тоді ми підемо разом, назавжди й до кінця", - сказав учасник акції зі сцени.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо ФОПів. Касові апарати відтермінували на рік.

Як повідомляв УНН, рішення у парламенті ухвалили на тлі протестів підприємців, які тривають під стінами Верховної Ради і сьогодні.

Нагадаємо, Верховна Рада включила до порядку денного та скоротила наполовину строки подачі альтернативних законопроектів та підготовки необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським щодо підтримки бізнесу на карантині.