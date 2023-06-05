Підтримував агресію рф проти України на просторах інтернету: клірику упц (мп) повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Клірику української православної церкви (московського патріархату) повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф проти України. Він втік на територію росії й записав відеозвернення, яке розмістила у себе на сторінці в Telegram партія "єдина росія", пише УНН з посиланням на Telegram Служби безпеки України, сайт Офісу генпрокурора України.
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За даними слідства, під час тимчасової окупації Харківської області священнослужитель Ізюмської єпархії упц (мп) підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів. Під час контрнаступу ЗСУ він, забравши з собою майно релігійної громади, втік на територію держави-агресора і оселився там із сім'єю, повідомляє СБУ.
Правоохоронці зазначили, що з території рф чоловік записав відеокоментар на підтримку рф, уякому назвав російську агресію проти України "війною всього світу з руським міром". Священнослужитель на відео розповів, що йому "шкода загиблих", проте аргументує це "неминучістю" та порівнює війну з "хірургічною операцією, в якій потрібно вирізати хворий орган".
Повідомляється, що однією з перших це відео розмістила на власному Telegram-каналі прокремлівська партія рф "єдина росія", а згодом його "підхопили" інші пропагандистські медіаресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали "росТБ".
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації. Оскільки клірик переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Нагадаємо
Керуючому та секретарю однієї з єпархій упц (мп) на Житомирщині повідомили про підозру. За даними Офісу генпрокурора, вони виготовляли й активно розповсюджували друковану продукцію, яка розпалює релігійну ворожнечу.