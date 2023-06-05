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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Поддерживал агрессию рф против Украины на просторах интернета: клирику упц (мп) сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 266765 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Клирику украинской православной церкви (московского патриархата) сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины. Он сбежал на территорию россии и записал видеообращение, которое разместила у себя на странице в Telegram партия "единая россия", пишет УНН со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины, сайт Офиса генпрокурора Украины.

Поддерживал агрессию рф против Украины на просторах интернета: клирику упц (мп) сообщено о подозрении

Детали

По данным следствия, во время временной оккупации Харьковской области священнослужитель Изюмской епархии упц (мп) поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей. Во время контрнаступления ВСУ он, забрав с собой имущество религиозной общины, бежал на территорию государства-агрессора и поселился там с семьей, сообщает СБУ.

Правоохранители отметили, что с территории рф мужчина записал видеокомментарий в поддержку рф, в котором назвал российскую агрессию против Украины "войной всего мира с русским миром". Священнослужитель на видео рассказал, что ему "жаль погибших", однако аргументирует это "неизбежностью" и сравнивает войну с "хирургической операцией, в которой нужно вырезать больной орган". 

Сообщается, что одной из первых это видео разместила на собственном Telegram-канале прокремлевская партия рф "единая россия", а впоследствии его "подхватили" другие пропагандистские медиаресурсы страны-агрессора, в том числе центральные каналы "росТВ".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за оправдание вооруженной агрессии рф против Украины с использованием средств массовой информации. Поскольку клирик скрывается от правосудия на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Напомним

Управляющему и секретарю одной из епархий упц (мп) в Житомирской области сообщили о подозрении. По данным Офиса генпрокурора, они изготавливали и активно распространяли печатную продукцию, разжигающую религиозную вражду.

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