Поддерживал агрессию рф против Украины на просторах интернета: клирику упц (мп) сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Клирику украинской православной церкви (московского патриархата) сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины. Он сбежал на территорию россии и записал видеообращение, которое разместила у себя на странице в Telegram партия "единая россия", пишет УНН со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины, сайт Офиса генпрокурора Украины.
Детали
По данным следствия, во время временной оккупации Харьковской области священнослужитель Изюмской епархии упц (мп) поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей. Во время контрнаступления ВСУ он, забрав с собой имущество религиозной общины, бежал на территорию государства-агрессора и поселился там с семьей, сообщает СБУ.
Правоохранители отметили, что с территории рф мужчина записал видеокомментарий в поддержку рф, в котором назвал российскую агрессию против Украины "войной всего мира с русским миром". Священнослужитель на видео рассказал, что ему "жаль погибших", однако аргументирует это "неизбежностью" и сравнивает войну с "хирургической операцией, в которой нужно вырезать больной орган".
Сообщается, что одной из первых это видео разместила на собственном Telegram-канале прокремлевская партия рф "единая россия", а впоследствии его "подхватили" другие пропагандистские медиаресурсы страны-агрессора, в том числе центральные каналы "росТВ".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за оправдание вооруженной агрессии рф против Украины с использованием средств массовой информации. Поскольку клирик скрывается от правосудия на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.
Напомним
Управляющему и секретарю одной из епархий упц (мп) в Житомирской области сообщили о подозрении. По данным Офиса генпрокурора, они изготавливали и активно распространяли печатную продукцию, разжигающую религиозную вражду.