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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Підтоплені вулиці, повалені дерева і потрощені авто: рятувальники показали наслідки негоди у Києві

Підтоплені вулиці, повалені дерева і потрощені авто: рятувальники показали наслідки негоди у Києві

Київ • УНН

 • 204673 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Підтоплені вулиці, повалені дерева і потрощені авто - рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» ліквідовують наслідки негоди, спричинені сьогоднішньою грозою, передає УНН.

Деталі

Станом на 20:00 год 29 червня рятувальники відпрацювали 4 виклики:

⁃ о 17:06 год виїхали на проспект Володимира Маяковського, що в Деснянському районі, де за допомогою спецтехніки прибрали дерево, яке впало на автівки;

⁃ о 18:50 год виїхали на вулицю Якуба Коласа, що в Святошинському районі, де також звільнили автівку від поваленого дерева.
Також було відпрацьовано два виїзди на обстеження можливих місць підтоплень. А саме:

⁃ о 18:50 год виїхали на вулиці Зодчих, у Святошинському районі столиці. Підтоплення ліквідовують працівники районного ШЕУ;

⁃ о 19:03 год біля метро "Дорогожичи" підтоплень зафіксовано небуло.

Ліквідація наслідків негоди триває.

Нагадаємо

Через зливу вулиці Києва перетворились на справжні ріки. Кияни діляться у соцмережах фото та відео затоплених автомобілів.

Українські Національні Новини

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