Подтопленные улицы, поваленные деревья и разбитые авто: спасатели показали последствия непогоды в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Подтопленные улицы, поваленные деревья и разбитые авто - спасатели КАРС "Киевская служба спасения" ликвидируют последствия непогоды, вызванные сегодняшней грозой, передает УНН.
Детали
По состоянию на 20:00 29 июня спасатели отработали 4 вызова:
⁃ в 17:06 выехали на проспект Владимира Маяковского, что в Деснянском районе, где с помощью спецтехники убрали дерево, упавшее на автомобили;
⁃ в 18:50 выехали на улицу Якуба Коласа, что в Святошинском районе, где также освободили автомобиль от поваленного дерева.
Также было отработано два выезда на обследование возможных мест подтоплений. А именно:
⁃ в 18:50 выехали на улицы Зодчих, в Святошинском районе столицы. Подтопление ликвидируют работники районного ШЭУ;
⁃ в 19:03 у метро "Дорогожичи" подтоплений зафиксировано не было.
Ликвидация последствий непогоды продолжается.
Напомним
Из-за ливня улицы Киева превратились в настоящие реки. Киевляне делятся в соцсетях фото и видео затопленных автомобилей.