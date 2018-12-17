Підсумки трирічної діяльності сімейної компанії Рибалки: 86 справ із кримінальним присмаком
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За останні три роки ТОВ "Вітафудз" фігурувало в 86 кримінальних судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
Всього у компанії 99 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
Розмір статутного капіталу "Вітафудз" становить 100 тис. грн.
Зауважимо, що ТОВ "Вітафудз", згідно з ухвалою Печерського райсуду, входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.
Засновник компанії - Сергій Горобець.
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Нагадаємо, раніше не одну сімейну компанію радикала Рибалки впіймали на офшорних операціях.
Ще одна фірма — ТОВ “Снек експорт” — фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили факт постачання снеків сімейного бізнесу Рибалки на окуповані території так званої “ЛНР”. Зауважимо, що ТОВ “Снек експорт” належить безпосередньо батькові народного обранця – Віктору Рибалці.