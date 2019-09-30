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Підрядника судитимуть за привласнення виділених на дороги 400 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Хмельницькій області судитимуть керівника підприємства, який підозрюється у привласненні 400 тис. грн, виділених з бюджету на ремонт доріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.

Підрядника судитимуть за привласнення виділених на дороги 400 тис. грн

"У межах досудового розслідування кримінального провадження встановлено факт привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту доріг місцевого значення", - сказано у повідомленні.

Відповідно до договорів підряду, укладених між приватним підприємством та сільськими радами, суб’єкт господарювання в межах договірної ціни у розмірі понад 1,7 млн грн взяв на себе зобов’язання виконати поточний ремонт доріг у двох селах Старокостянтинівського району. Однак, не виконавши усіх ремонтних робіт у повному обсязі, як вказано, підрядник склав завідомо неправдиві акти про їх проведення.

Шляхом завищення обсягів виконаних робіт, він заволодів бюджетними коштами на суму близько 400 тис. грн, зазначили у прокуратурі.

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Василь Сліпець, за результатами досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів для оголошення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном, яке було ввірене особі, вчинене у великих розмірах), ч.ч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено для розгляду до Старокостянтинівського районного суду.

Нагадаємо, у Києві ексбухгалтера університету підозрюють у привласненні майже 800 тисяч грн.

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