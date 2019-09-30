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Подрядчика будут судить за присвоение выделенных на дороги 400 тыс. грн

Киев • УНН

 • 9464 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Хмельницкой области будут судить руководителя предприятия, который подозревается в присвоении 400 тыс. грн, выделенных из бюджета на ремонт дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Подрядчика будут судить за присвоение выделенных на дороги 400 тыс. грн

"В рамках досудебного расследования уголовного производства установлен факт присвоения бюджетных средств, выделенных на проведение ремонта дорог местного значения", - говорится в сообщении.

В соответствии с договорами подряда, заключенными между частным предприятием и сельскими советами, субъект хозяйствования в рамках договорной цены в размере более 1,7 млн грн взял на себя обязательства выполнить текущий ремонт дорог в двух селах Староконстантиновского района. Однако, не выполнив всех ремонтных работ в полном объеме, как указано, подрядчик составил заведомо ложные акты об их проведении.

Путем завышения объемов выполненных работ, он завладел бюджетными средствами на сумму около 400 тыс. грн, отметили в прокуратуре.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Василий Слепец, по результатам досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств для объявления лицу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом, которое было вверено лицу, совершенное в крупных размерах), ч.ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен для рассмотрения в Староконстантиновский районный суд.

Напомним, в Киеве экс-бухгалтера университета подозревают в присвоении почти 800 тыс. грн.

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