Подрядчика будут судить за присвоение выделенных на дороги 400 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Хмельницкой области будут судить руководителя предприятия, который подозревается в присвоении 400 тыс. грн, выделенных из бюджета на ремонт дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"В рамках досудебного расследования уголовного производства установлен факт присвоения бюджетных средств, выделенных на проведение ремонта дорог местного значения", - говорится в сообщении.
В соответствии с договорами подряда, заключенными между частным предприятием и сельскими советами, субъект хозяйствования в рамках договорной цены в размере более 1,7 млн грн взял на себя обязательства выполнить текущий ремонт дорог в двух селах Староконстантиновского района. Однако, не выполнив всех ремонтных работ в полном объеме, как указано, подрядчик составил заведомо ложные акты об их проведении.
Путем завышения объемов выполненных работ, он завладел бюджетными средствами на сумму около 400 тыс. грн, отметили в прокуратуре.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Василий Слепец, по результатам досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств для объявления лицу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом, которое было вверено лицу, совершенное в крупных размерах), ч.ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен для рассмотрения в Староконстантиновский районный суд.
Напомним, в Киеве экс-бухгалтера университета подозревают в присвоении почти 800 тыс. грн.