Підрозділи Національної гвардії продовжують нищити окупантів на усіх напрямах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Протягом тижня основні зусилля окупаційних військ країни-агресора були зосереджені на спробах відновлення наступальних дій в східній операційній зоні з метою відволікання резервів оборони. Проте підрозділи Національної гвардії України продовжують нищити окупантів на усіх напрямах Про це повідомив під час брифінгу заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає УНН.
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На тлі контрнаступу, що триває, російські сили здійснювали терористичні атаки з повітря по всій території України, а також проводили диверсійно-розвідувальні дії у прикордонних районах, зокрема на Куп'янському, Лиманському та Сіверському напрямках.
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"19 червня противник спробував штурмувати позиції п'ятої Слобожанської бригади після довготривалої артилерійської підготовки, але завдяки своєчасній реакції та введенню в бій резервних сил, українські військові відкинули напад та відновили контроль над позиціями. В результаті було знищено близько 30 окупантів, одного взято в полон”, - повідомляє Уршалович.
Не полишав ворог і спроб узяти під контроль і село Спирне на Донеччині.
"18 червня в районі Спірного військові зіткнення з особовим складом четвертої бригади оперативного призначення призвели до взяття в полон однієї особи противника, яка належить до загону "Шторм Z". Знищено один танк та БМП-2 противника. Незважаючи на перевагу противника у повітрі та інтенсивний вогневий вплив, українські гвардійці визначили рубежі оборони на Куп'янському, Лиманському та Сіверському напрямках, які були успішно утримані”, - сказав полковник.
На Бахмутському та Мелітопольському напрямках наші захисники також продовжують нищити окупанів, та утримувати свої поізиції.
"На Бахмутському напрямку гвардійські розвідувально-ударні розрахунки БПЛА 27-ї бригади продовжували нищити ворожу техніку разом з її екіпажами та польовими складами з боєкомплектом, поступово виснажуючи можливості противника ввести активну оборону. На Мелітопольському напрямку гвардійці продовжували утримувати зайняті позиції в умовах щільного вогневого впливу противника", - повідомив Микола Уршалович.
На Херсонському напрямку ситуація характеризувалася зниженням рівня води на затоплених територіях.
"Російські окупаційні війська відновлювали мінні поля передових позицій, очікуючи активних дій з боку сил оборони України. У свою чергу, Національна гвардія України готова до дій ворога на будь-якому напрямку", - сповістив Уршалович.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Сили оборони України звільнили 7 населених пунктів в Донецькій та Запорізькій областях, а військові Нацгвардії просунулись до 1,5 км у Запорізькій області.