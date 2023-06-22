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Подразделения Национальной гвардии продолжают уничтожать оккупантов на всех направлениях

Киев • УНН

 • 532561 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В течение недели основные усилия оккупационных войск страны-агрессора были сосредоточены на попытках восстановления наступательных действий в восточной операционной зоне с целью отвлечения резервов обороны. Однако подразделения Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать оккупантов на всех направлениях  Об этом сообщил во время брифинга заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает УНН.

Подразделения Национальной гвардии продолжают уничтожать оккупантов на всех направлениях

Детали

На фоне продолжающегося контрнаступления российские силы осуществляли террористические атаки с воздуха по всей территории Украины, а также проводили диверсионно-разведывательные действия в приграничных районах, в частности на Купянском, Лиманском и Северском направлениях.

Цитата

"19 июня противник попытался штурмовать позиции пятой Слобожанской бригады после длительной артиллерийской подготовки, но благодаря своевременной реакции и введению в бой резервных сил, украинские военные отвергли нападение и восстановили контроль над позициями. В результате было уничтожено около 30 оккупантов, один взят в плен”, - сообщает Уршалович.

Не оставлял враг и попыток взять под контроль и село Спирное в Донецкой области.

"18 июня в районе Спирного военные столкновения с личным составом четвертой бригады оперативного назначения привели к взятию в плен одного человека противника, который принадлежит к отряду "Шторм Z". Уничтожен один танк и БМП-2 противника. Несмотря на превосходство противника в воздухе и интенсивное огневое воздействие, украинские гвардейцы определили рубежи обороны на Купянском, Лиманском и Северском направлениях, которые были успешно удержаны”, - сказал полковник.

На Бахмутском и Мелитопольском направлениях наши защитники также продолжают уничтожать оккупантов, и удерживать свои поизиции.

"На Бахмутском направлении гвардейские разведывательно-ударные расчеты БПЛА 27-й бригады продолжали уничтожать вражескую технику вместе с ее экипажами и полевыми складами с боекомплектом, постепенно истощая возможности противника ввести активную оборону. На Мелитопольском направлении гвардейцы продолжали удерживать занятые позиции в условиях плотного огневого воздействия противника", - сообщил Николай Уршалович.

На Херсонском направлении ситуация характеризовалась снижением уровня воды на затопленных территориях.

"Российские оккупационные войска восстанавливали минные поля передовых позиций, ожидая активных действий со стороны сил обороны Украины. В свою очередь, Национальная гвардия Украины готова к действиям врага на любом направлении", - сообщил Уршалович.

Напомним

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а военные Нацгвардии продвинулись до 1,5 км в Запорожской области. 

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