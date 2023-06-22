Подразделения Национальной гвардии продолжают уничтожать оккупантов на всех направлениях

Детали

На фоне продолжающегося контрнаступления российские силы осуществляли террористические атаки с воздуха по всей территории Украины, а также проводили диверсионно-разведывательные действия в приграничных районах, в частности на Купянском, Лиманском и Северском направлениях.

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"19 июня противник попытался штурмовать позиции пятой Слобожанской бригады после длительной артиллерийской подготовки, но благодаря своевременной реакции и введению в бой резервных сил, украинские военные отвергли нападение и восстановили контроль над позициями. В результате было уничтожено около 30 оккупантов, один взят в плен”, - сообщает Уршалович.

Не оставлял враг и попыток взять под контроль и село Спирное в Донецкой области.

"18 июня в районе Спирного военные столкновения с личным составом четвертой бригады оперативного назначения привели к взятию в плен одного человека противника, который принадлежит к отряду "Шторм Z". Уничтожен один танк и БМП-2 противника. Несмотря на превосходство противника в воздухе и интенсивное огневое воздействие, украинские гвардейцы определили рубежи обороны на Купянском, Лиманском и Северском направлениях, которые были успешно удержаны”, - сказал полковник.

На Бахмутском и Мелитопольском направлениях наши защитники также продолжают уничтожать оккупантов, и удерживать свои поизиции.

"На Бахмутском направлении гвардейские разведывательно-ударные расчеты БПЛА 27-й бригады продолжали уничтожать вражескую технику вместе с ее экипажами и полевыми складами с боекомплектом, постепенно истощая возможности противника ввести активную оборону. На Мелитопольском направлении гвардейцы продолжали удерживать занятые позиции в условиях плотного огневого воздействия противника", - сообщил Николай Уршалович.

На Херсонском направлении ситуация характеризовалась снижением уровня воды на затопленных территориях.

"Российские оккупационные войска восстанавливали минные поля передовых позиций, ожидая активных действий со стороны сил обороны Украины. В свою очередь, Национальная гвардия Украины готова к действиям врага на любом направлении", - сообщил Уршалович.

Напомним

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а военные Нацгвардии продвинулись до 1,5 км в Запорожской области.