Підрив Каховської ГЕС: На Запоріжжі населення на підконтрольній території забезпечене питною водою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Забезпечення населення на підконтрольній території Запорізької області питною водою здійснюється в штатному режимі. Перебої відсутні, повідомляє Запорізька ОВА у Telegram, пише УНН.
Деталі
Моніторингові дослідження якості питної води у місцях водозаборів та біля випусків очисних споруд відхилень від нормативних показників не фіксують.
Рівень води в станційному ставку-охолоджувачу АЕС в межах норми. Енергоблоки відключено, власні потреби станція задовольняє з енергосистеми України.
Проводиться постійний моніторинг акваторії Каховського водосховища, контролюється рівень кисню. Темп зниження рівня води дозволив водним біоресурсам зреагувати на зміну гідрологічного режиму та покинути обмілілі місця.
Нагадаємо
Порівняно з ранком середній рівень підтоплень на Херсонщині зменшився на 27 см і зараз становить 4,45 м.