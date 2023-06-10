Подрыв Каховской ГЭС: На Запорожье население на подконтрольной территории обеспечено питьевой водой

Детали

Мониторинговые исследования качества питьевой воды в местах водозаборов и возле выпусков очистных сооружений отклонений от нормативных показателей не фиксируют.

Уровень воды в станционном пруду-охладителе АЭС в пределах нормы. Энергоблоки отключены, собственные потребности станция удовлетворяет из энергосистемы Украины.

Проводится постоянный мониторинг акватории Каховского водохранилища, контролируется уровень кислорода. Темп снижения уровня воды позволил водным биоресурсам среагировать на изменение гидрологического режима и покинуть обмелевшие места.

Напомним

По сравнению с утром средний уровень подтоплений на Херсонщине уменьшился на 27 см и сейчас составляет 4,45 м.