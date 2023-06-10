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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Подрыв Каховской ГЭС: На Запорожье население на подконтрольной территории обеспечено питьевой водой

Киев • УНН

 • 377752 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Обеспечение населения на подконтрольной территории Запорожской области питьевой водой осуществляется в штатном режиме. Перебои отсутствуют, сообщает Запорожская ОВА в Telegram, пишет УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: На Запорожье население на подконтрольной территории обеспечено питьевой водой

Детали 

Мониторинговые исследования качества питьевой воды в местах водозаборов и возле выпусков очистных сооружений отклонений от нормативных  показателей не фиксируют.

Уровень воды в станционном пруду-охладителе АЭС в пределах нормы. Энергоблоки отключены, собственные потребности станция удовлетворяет из энергосистемы Украины.

Проводится постоянный мониторинг акватории Каховского водохранилища, контролируется уровень кислорода. Темп снижения уровня воды позволил водным биоресурсам среагировать на изменение гидрологического режима и покинуть обмелевшие места.

Напомним 

По сравнению с утром средний уровень подтоплений на Херсонщине уменьшился на 27 см и сейчас составляет 4,45 м.

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