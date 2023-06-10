Підрив Каховської ГЕС: На Дніпропетровщині провели засідання Штабу з ліквідації наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що провів засідання Штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами у Дніпропетровській області. На порядку денному було питання забезпечення водою населених пунктів півдня Дніпропетровської області. Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами у Telegram, пише УНН.
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Також під час засідання Штабу обговорили епідеміологічну ситуацію в регіоні й стан води для забезпечення населення.
На території Дніпропетровської області працюють десятки стаціонарних та понад 10 мобільних пунктів доставки води.
Міністр також наголосив, що з відходом води втрачена велика площа сільгоспугідь. Разом з відповідними спеціалістами, екологами та місцевою владою складається прогноз наслідків та план дій з їхньої ліквідації у довгостроковій перспективі.
Разом з тим, продовжується робота і в інших областях - на всіх рівнях від обласного до територіального.
Нагадаємо
Через підрив росіянами Каховської ГЕС без водопостачання частково залишилися Марганецька, Нікопольська, Покровська та Грушівська територіальні громади Дніпропетровської області.