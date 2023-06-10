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Підрив Каховської ГЕС: На Дніпропетровщині провели засідання Штабу з ліквідації наслідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що провів засідання Штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами у Дніпропетровській області. На порядку денному було питання забезпечення водою населених пунктів півдня Дніпропетровської області. Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами у Telegram, пише УНН.

Підрив Каховської ГЕС: На Дніпропетровщині провели засідання Штабу з ліквідації наслідків

Деталі 

Також під час засідання Штабу обговорили епідеміологічну ситуацію в регіоні й стан води для забезпечення населення. 

На території Дніпропетровської області працюють десятки стаціонарних та понад 10 мобільних пунктів доставки води. 

Міністр також наголосив, що з відходом води втрачена велика площа сільгоспугідь. Разом з відповідними спеціалістами, екологами та місцевою владою складається прогноз наслідків та план дій з їхньої ліквідації у довгостроковій перспективі. 

Разом з тим, продовжується робота і в інших областях - на всіх рівнях від обласного до територіального. 

Нагадаємо

Через підрив росіянами Каховської ГЕС без водопостачання частково залишилися Марганецька, Нікопольська, Покровська та Грушівська територіальні громади Дніпропетровської області.

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