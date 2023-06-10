Подрыв Каховской ГЭС: На Днепропетровщине провели заседание Штаба по ликвидации последствий

Детали

Также во время заседания Штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе и состояние воды для обеспечения населения.

На территории Днепропетровской области работают десятки стационарных и более 10 мобильных пунктов доставки воды.

Министр также отметил, что с отходом воды потеряна большая площадь сельхозугодий. Вместе с соответствующими специалистами, экологами и местными властями составляется прогноз последствий и план действий по их ликвидации в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем, продолжается работа и в других областях - на всех уровнях от областного до территориального.

Напомним

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС без водоснабжения частично остались Марганецкая, Никопольская, Покровская и Грушевская территориальные громады Днепропетровской области.