Подрыв Каховской ГЭС: На Днепропетровщине провели заседание Штаба по ликвидации последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что провел заседание Штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами в Днепропетровской области. На повестке дня был вопрос обеспечения водой населенных пунктов юга Днепропетровской области. Об этом сообщает Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами в Telegram, пишет УНН.
Детали
Также во время заседания Штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе и состояние воды для обеспечения населения.
На территории Днепропетровской области работают десятки стационарных и более 10 мобильных пунктов доставки воды.
Министр также отметил, что с отходом воды потеряна большая площадь сельхозугодий. Вместе с соответствующими специалистами, экологами и местными властями составляется прогноз последствий и план действий по их ликвидации в долгосрочной перспективе.
Вместе с тем, продолжается работа и в других областях - на всех уровнях от областного до территориального.
Напомним
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС без водоснабжения частично остались Марганецкая, Никопольская, Покровская и Грушевская территориальные громады Днепропетровской области.