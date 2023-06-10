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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Подрыв Каховской ГЭС: На Днепропетровщине провели заседание Штаба по ликвидации последствий

Киев • УНН

 • 262534 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что провел заседание Штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами в Днепропетровской области. На повестке дня был вопрос обеспечения водой населенных пунктов юга Днепропетровской области. Об этом сообщает Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами в Telegram, пишет УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: На Днепропетровщине провели заседание Штаба по ликвидации последствий

Детали 

Также во время заседания Штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе и состояние воды для обеспечения населения. 

На территории Днепропетровской области работают десятки стационарных и более 10 мобильных пунктов доставки воды. 

Министр также отметил, что с отходом воды потеряна большая площадь сельхозугодий. Вместе с соответствующими специалистами, экологами и местными властями составляется прогноз последствий и план действий по их ликвидации в долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем, продолжается работа и в других областях - на всех уровнях от областного до территориального. 

Напомним

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС без водоснабжения частично остались Марганецкая, Никопольская, Покровская и Грушевская территориальные громады Днепропетровской области.

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