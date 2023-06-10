Підрив Каховської ГЕС: без водопостачання частково залишилися чотири громади на Дніпропетровщині

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 9288 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 18665 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 50919 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 43005 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 47837 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115151 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180966 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 199287 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144180 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137860 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 45742 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 33884 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 15356 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 13280 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31339 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 9288 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31544 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 50919 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 199287 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 251239 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 3406 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3848 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20316 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25153 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41120 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Підрив Каховської ГЕС: без водопостачання частково залишилися чотири громади на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 275211 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Через підрив росіянами Каховської ГЕС без водопостачання частково залишилися Марганецька, Нікопольська, Покровська та Грушівська територіальні громади Дніпропетровської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.

Підрив Каховської ГЕС: без водопостачання частково залишилися чотири громади на Дніпропетровщині

Цитата

«Міністр внутрішніх справ заслухав доповіді керівників обласного штабу, комунальних підприємств, очільників центральних органів виконавчої влади. За оперативними даними, станом на ранок 10 червня, без водопостачання частково залишилися Марганецька, Нікопольська, Покровська та Грушівська територіальні громади Дніпропетровської області», - йдеться в повідомленні.

Додамо

Повідомляється, що рівень води Каховського водосховища в межах Дніпропетровщини продовжує знижуватися.

«Лише поблизу Нікополя за ніч рівень води впав на 60 сантиметрів. У громади, які вже частково залишилися без водопостачання, здійснюється підвіз питної води, зокрема підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. У зоні небезпеки опинилися також 5 лікарень, у яких перебувають понад 100 пацієнтів», - зазначається в повідомленні.

Нині вирішується питання про доправлення людей до інших медичних закладів області.

«Одне із ключових питань - питна вода для наших громадян. Ми говоримо про епідеміологічну безпеку, ми говоримо про хоча б мінімально нормальну життєдіяльність людей. Ми всі несемо відповідальність перед нашими людьми, державою у ці важкі для України часи» - заявив Клименко.

Клименко доручив відповідальним підрозділам визначити кількість води, якої потребуватимуть громади у разі відсутності центрального водопостачання, дослідити епідеміологічні ризики, а також - пришвидшити впровадження проєктів з облаштування нових свердловин.

Доповнення

У Нікопольському районі Дніпропетровщини, де виникли проблеми з водопостачанням через підрив Каховської ГЕС, розпочали підвіз води, а через падіння рівня води у Каховському водосховищу уже зупинилися два водоканали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96