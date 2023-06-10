Підрив Каховської ГЕС: без водопостачання частково залишилися чотири громади на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Через підрив росіянами Каховської ГЕС без водопостачання частково залишилися Марганецька, Нікопольська, Покровська та Грушівська територіальні громади Дніпропетровської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.
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«Міністр внутрішніх справ заслухав доповіді керівників обласного штабу, комунальних підприємств, очільників центральних органів виконавчої влади. За оперативними даними, станом на ранок 10 червня, без водопостачання частково залишилися Марганецька, Нікопольська, Покровська та Грушівська територіальні громади Дніпропетровської області», - йдеться в повідомленні.
Додамо
Повідомляється, що рівень води Каховського водосховища в межах Дніпропетровщини продовжує знижуватися.
«Лише поблизу Нікополя за ніч рівень води впав на 60 сантиметрів. У громади, які вже частково залишилися без водопостачання, здійснюється підвіз питної води, зокрема підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. У зоні небезпеки опинилися також 5 лікарень, у яких перебувають понад 100 пацієнтів», - зазначається в повідомленні.
Нині вирішується питання про доправлення людей до інших медичних закладів області.
«Одне із ключових питань - питна вода для наших громадян. Ми говоримо про епідеміологічну безпеку, ми говоримо про хоча б мінімально нормальну життєдіяльність людей. Ми всі несемо відповідальність перед нашими людьми, державою у ці важкі для України часи» - заявив Клименко.
Клименко доручив відповідальним підрозділам визначити кількість води, якої потребуватимуть громади у разі відсутності центрального водопостачання, дослідити епідеміологічні ризики, а також - пришвидшити впровадження проєктів з облаштування нових свердловин.
Доповнення
У Нікопольському районі Дніпропетровщини, де виникли проблеми з водопостачанням через підрив Каховської ГЕС, розпочали підвіз води, а через падіння рівня води у Каховському водосховищу уже зупинилися два водоканали.