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Подрыв Каховской ГЭС: без водоснабжения частично остались четыре громады на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 275211 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС без водоснабжения частично остались Марганецкая, Никопольская, Покровская и Грушевская территориальные громады Днепропетровской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Подрыв Каховской ГЭС: без водоснабжения частично остались четыре громады на Днепропетровщине

Цитата

«Министр внутренних дел заслушал доклады руководителей областного штаба, коммунальных предприятий, руководителей центральных органов исполнительной власти. По оперативным данным, по состоянию на утро 10 июня, без водоснабжения частично остались Марганецкая, Никопольская, Покровская и Грушевская территориальные громады Днепропетровской области», - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что уровень воды Каховского водохранилища в пределах Днепропетровщины продолжает снижаться.

«Только вблизи Никополя за ночь уровень воды упал на 60 сантиметров. В громады, которые уже частично остались без водоснабжения, осуществляется подвоз питьевой воды, в частности подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. В зоне опасности оказались также 5 больниц, в которых находятся более 100 пациентов», - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос о доставке людей в другие медицинские учреждения области.

«Один из ключевых вопросов - питьевая вода для наших граждан. Мы говорим об эпидемиологической безопасности, мы говорим о хотя бы минимально нормальной жизнедеятельности людей. Мы все несем ответственность перед нашими людьми, государством в эти тяжелые для Украины времена» - заявил Клименко.

Клименко поручил ответственным подразделениям определить количество воды, в которой будут нуждаться громады в случае отсутствия центрального водоснабжения, исследовать эпидемиологические риски, а также - ускорить внедрение проектов по обустройству новых скважин.

Дополнение

В Никопольском районе Днепропетровщины, где возникли проблемы с водоснабжением из-за подрыва Каховской ГЭС, начали подвоз воды, а из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище уже остановились два водоканала.

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