Підрив Каховської ГЕС: майже 55 тис. гектарів лісів опинились під загрозою затоплення

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"Наслідки кричущі. Орієнтовно підтоплено 55 тисяч га лісів, з яких 47 тисяч га – це окуповані території.

Оцінити збитки, нанесені лісовому господарству, зараз достатньо складно, адже у нас немає доступу до окупованих територій. Проте можна спрогнозувати ситуацію", - написав Болоховець.

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Він зазначив, що якщо вода, як прогнозують, стоятиме до 20 днів - це загрожує загибелі дерев.

"Лівобережжя Дніпра на Херсонщині засаджено сосновими лісами. Родючий пласт лісів і молоді насадження могло вже буквально знести потоком води. Сосна добре росте там, де сухо. У підтоплених місцях застояна вода провокує розвиток кореневої гнилі, змінює кислотність ґрунту. Це загрожує загибелі дерев, якщо вода стоятиме до 20 днів, як це прогнозують. Під особливою загрозою опиняються дерева віком до 10 років", - наголосив Болоховець.

За його словами, якщо на збереження рослин у лісі ще є надія, то тварини, фактично, приречені. Так, переважну більшість просто винесе течією у відкрите море.

Також загроза наближається до Кінбурнської коси, більшість якої перебуває нижче рівня моря.

"Ймовірно, перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений і це може статися через 50 годин після прориву дамби. Регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса", який вже понад рік потерпає від пожеж внаслідок обстрілів, тепер може частково опинитися під водою", - написав він.

Крім цього, через руйнацію Каховської ГЕС у Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила. Як підкреслив Болоховець, осідання мастила на рослини веде до незворотних наслідків у процесі фотосинтезу.

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