Подрыв Каховской ГЭС: почти 55 тыс. гектаров лесов оказались под угрозой затопления

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"Последствия вопиющие. Ориентировочно подтоплено 55 тысяч га лесов, из которых 47 тысяч га – это оккупированные территории.

Оценить ущерб, нанесенный лесному хозяйству, сейчас достаточно сложно, ведь у нас нет доступа к оккупированным территориям. Однако можно спрогнозировать ситуацию", - написал Болоховец.

Детали

Он отметил, что если вода, как прогнозируют, будет стоять до 20 дней - это грозит гибели деревьев.

"Левобережье Днепра на Херсонщине засажено сосновыми лесами. Плодородный пласт лесов и молодые насаждения могло уже буквально снести потоком воды. Сосна хорошо растет там, где сухо. В подтопленных местах застоявшаяся вода провоцирует развитие корневой гнили, меняет кислотность почвы. Это грозит гибелью деревьев, если вода будет стоять до 20 дней, как это прогнозируют. Под особой угрозой оказываются деревья в возрасте до 10 лет", - отметил Болоховец.

По его словам, если на сохранение растений в лесу еще есть надежда, то животные, фактически, обречены. Так, подавляющее большинство просто вынесет течением в открытое море.

Также угроза приближается к Кинбурнской косе, большинство которой находится ниже уровня моря.

"Вероятно, перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен и это может произойти через 50 часов после прорыва дамбы. Региональный ландшафтный парк "Кинбурнская коса", который уже более года страдает от пожаров в результате обстрелов, теперь может частично оказаться под водой", - написал он.

Кроме этого, из-за разрушения Каховской ГЭС в Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинного масла. Как подчеркнул Болоховец, оседание масла на растения ведет к необратимым последствиям в процессе фотосинтеза.

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