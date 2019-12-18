Підприємства у місцях позбавленні волі сплатили майже 100 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З січня по вересень 2019 року підприємства Державної кримінально-виконавчої служби сплатили майже 100 млн грн податків зборів та внесків до державного бюджету. Про це УНН повідомили в Адміністрації ДКВС України у відповідь на запит.
“Загалом по ДКВС України за 9 місяців 2019 року сплачено податків зборів та внесків 98,9 млн грн, для поліпшення умов утримання засуджених перераховано на установи виконання покарань 33 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією ДКВС, найбільші обсяги реалізації продукції за 9 місяців 2019 року у ДП “Підприємство ДКВС України (№ 18)” на суму 42 млн грн.
“Зазначене підприємство сплатило податків зборів та внесків до державного бюджету на суму 5,9 млн грн, для поліпшення умов утримання засуджених перераховано на установу виконання покарань 1,6 млн грн”, — повідомили у ДКВС.
Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що з наступного року міністерство планує розпочати проект із запровадження приватних СІЗО в Україні.