Підприємства у місцях позбавленні волі сплатили майже 100 млн грн податків

КИЇВ. 18 грудня. УНН. З січня по вересень 2019 року підприємства Державної кримінально-виконавчої служби сплатили майже 100 млн грн податків зборів та внесків до державного бюджету. Про це УНН повідомили в Адміністрації ДКВС України у відповідь на запит.