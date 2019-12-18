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Предприятия в местах лишения свободы уплатили почти 100 млн грн налогов

Предприятия в местах лишения свободы уплатили почти 100 млн грн налогов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. С января по сентябрь 2019 предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы оплатили почти 100 млн грн налогов, сборов и взносов в государственный бюджет. Об этом УНН сообщили в Администрации ГУИС Украины в ответ на запрос.

"В целом по ГУИС Украины за 9 месяцев 2019 года уплачено налогов, сборов и взносов 98,9 млн грн, для улучшения условий содержания осужденных перечислены на учреждения исполнения наказаний 33 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации ГУИС, наибольшие объемы реализации продукции за 9 месяцев 2019 в ГП "Предприятие ГУИС Украины (№ 18)" на сумму 42 млн грн.

"Указанное предприятие уплатило налогов, сборов и взносов в государственный бюджет на сумму 5,9 млн грн, для улучшения условий содержания осужденных перечислены на учреждение исполнения наказаний 1,6 млн грн", - сообщили в ГУИС.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что со следующего года министерство планирует начать проект по внедрению частных СИЗО в Украине.

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