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Підписання газового контракту України і РФ дає надію на вирішення інших важливих питань - Шефчович

Київ • УНН

 • 13898 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Досягнута між Україною і Росією угода про транзит російського газу в Європу по території України дає надію на вирішення інших питань, які стосуються відносин України, Росії та Європи. Про це під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, передає кореспондент УНН.

Підписання газового контракту України і РФ дає надію на вирішення інших важливих питань - Шефчович

"Необхідно демонструвати дипломатичне терпіння, яке є ключовим, а саме - як зробити так, щоб не було ніяких газових війн між Україною та Росією, щоб вони, наприклад, знайшли угоду ЄС, України та Росії з такого питання, як наприклад довгостроковий транзит газу через Україна в Європу", - сказав Марош Шефчович.

Він наголосив, що на знаходження рішення треба було 5 років, щозими сторонам доводилося шукати рішення, і, в кінцевому підсумку, за день до кінцевого терміну було підписано угоду на наступні 15 років.

"З моєї точки зору, це є надією на те, що ми зможемо врегулювати і інші важливі питання у відносинах між Європою, Росією та Україною, тому що все взаємопов'язане .... Тепер прийшов час інвестувати в дипломатичне терпіння, позитивну участь, підключення, зусилля по досягненню і реалізації Мінських угод. Я - оптиміст, я бачу що динаміка змінилася. Був попередній уряд України, я бачу нинішній уряд України, і я бачу, що атмосфера змінилася. Президенти навіть говорять один з одним по телефону, і ми змогли знайти рішення з таких складних питань, як перемир'я, обмін полоненими, і багатомільярдних питань, таких як транзит газу на найближчі 10-15 років. Це доводить, що ми можемо говорити один з одним, бути креативними, позитивними, виробити позицію, яка буде добре сприйнята і в Москві, і в Києві", - додав віце-президент ЄК.

Як повідомляв УНН, в результаті тристоронніх переговорів "Україна-Росія-Європейський Союз" сторони підписали новий контракт про транзит газу.

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