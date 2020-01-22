Подписание газового контракта Украины и РФ даёт надежду на решение других важных вопросов - Шефчович

“Необходимо демонстрировать дипломатическое терпение, которое является ключевым, а именно — как сделать так, чтоб не было никаких газовых войн между Украиной и Россией, чтоб они, например, нашли соглашение ЕС, Украины и России по такому вопросу, как например долгосрочный транзит газа через Украину в Европу”, — сказал Шефчович.

Он подчеркнул, что на нахождении решения потребовалось 5 лет, каждую зиму сторонам приходилось искать решение, и, в конечном итоге, за день до конечного срока было подписано соглашение на последующие 15 лет.

“С моей точки зрения, это является надеждой на то, что мы сможем урегулировать и другие важные вопросы в отношении между Европой, Россией и Украиной, потому что всё взаимосвязано.... Теперь пришло время инвестировать в дипломатическое терпение, позитивное участие, подключение, усилие по достижению и реализации Минских соглашений. Я — оптимист, я вижу что динамика изменилась. Было предыдущее правительство Украины, я вижу нынешнее правительство Украины, и я вижу, что атмосфера изменилась. Президенты даже говорят друг с другом по телефону, и мы смогли найти решение по таким сложным вопросам, как перемирие, обмен пленными, и многомиллиардным вопросам, таким как транзит газа на ближайшие 10-15 лет. Это доказывает, что мы можем говорить друг с другом, быть креативными, позитивными, выработать позицию, которая будет хорошо воспринята и в Москве, и в Киеве”, — добавил вице-президент ЕК.

Как сообщал УНН, в результате трехсторонних переговоров “Украина-Россия-Европейский Союз” стороны подписали новый контракт о транзите газа.