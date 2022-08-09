Підозрюваному у колабораціонізмі депутату з Черкас збільшили заставу до 1 млн грн

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Суд скасував рішення попередньої інстанції про заставу обсягом 208 тис. грн, і призначив нову - 1 млн 1 тис. грн.

Зазначимо, що напередодні Замирайло вніс заставу у 208 тис. грн і вийшов з-під варти. Однак, якщо протягом 5 днів він не внесе новий розмір застави, йому доведеться повернутися в СІЗО.

Додамо, що суд не задовольнив клопотання адвокатів депутат щодо зміни йому запобіжного заходу на особисте зобов'язання.

Нагадаємо

За даними СБУ, Замирайло після заборони діяльності політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" продовжував залучати прибічників "русского міра". Він публічно заявляв про підтримку України в російсько-українській війні, однак водночас поширював інформацію, у якій заперечував військову агресію рф проти України, а також засуджував діяльність військово-політичного керівництва України. Йому оголосили підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Додамо, що ще одного черкаського політика просять перевірити на колабораціонізм. За даними ЗМІ, народний депутат Антон Яценко має зв'язки з підозрюваним у держзраді нардепом Олексієм Ковальовим, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині. Про те, що Яценко може мати зв'язки з колаборантами, зазначали і черкаські політики. Мовляв, у перші ж дні війни нардеп зник з рідного округу, а в той час говорили про приїзд ексгубернатора Черкащини Сергія Тулуба, який втік з України після 2014 року.

Разом з тим, нині Яценко розгорнув боротьбу з місцевою владою на Черкащині. Він ініціював кілька кримінальних справ проти місцевого голови ОВА Ігоря Табурця. Табурець своєю чергою планує судитися із Яценком за захист честі, гідності та ділової репутації.