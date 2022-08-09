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Подозреваемому в коллаборационизме депутату из Черкасс увеличил залог до 1 млн грн

Подозреваемому в коллаборационизме депутату из Черкасс увеличил залог до 1 млн грн

Киев • УНН

 • 152713 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Черкасский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров по увеличению размера залога для местного депутата Александра Замирайло, подозреваемого в поддержке вооруженной агрессии россии. Об этом сообщает УНН.

Детали

Суд отменил решение предыдущей инстанции о залоге в размере 208 тыс. грн, и назначил новый – 1 млн 1 тыс. грн.

Отметим, что накануне Замирайло внес залог в 208 тыс. грн и вышел из-под стражи. Однако если в течение 5 дней он не внесет новый размер залога, ему придется вернуться в СИЗО.

Добавим, что суд не удовлетворил ходатайство адвокатов депутата об изменении ему меры пресечения на личное обязательство.

Напомним

По данным СБУ, Замирайло после запрета деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" продолжал привлекать сторонников "русского мира". Он публично заявлял о поддержке Украины в российско-украинской войне, однако в то же время распространял информацию, в которой отрицал военную агрессию россии против Украины, а также осуждал деятельность военно-политического руководства Украины. Ему объявили подозрение по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). 

Добавим, что еще одного черкасского политика просят проверить на коллаборационизм. По данным СМИ, у народного депутата Антона Яценко есть связи с подозреваемым в госизмене нардепом Алексеем Ковалевым, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области. О том, что у Яценко могут быть связи с коллаборантами, отмечали и черкасские политики. Мол, в первые же дни войны нардеп исчез из родного округа, а в то время говорили о приезде бежавшего из Украины после 2014 года экс-губернатора Черкасской области Сергея Тулуба. 

Вместе с тем, ныне Яценко развернул борьбу с местными властями Черкасской области. Он инициировал несколько уголовных дел против местного главы ОВА Игоря Табурца. Табурец в свою очередь планирует судиться с Яценко за защиту чести, достоинства и деловой репутации.

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