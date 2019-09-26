Підозрюваного у замаху на власного сина депутата випустили з СІЗО
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 вересня. УНН. Депутата Новоукраїнської райради Кіровоградської області Олександра Мольченка, якого підозрюють у незавершеному замаху на вбивство власного сина, звільнили з-під варти в залі суду. Про це повідомили у пресслужбі Кропивницького апеляційного суду, передає УНН.
Стосовно обвинуваченого застосували цілодобовий домашній арешт строком на два місяці та зобов’язали носити електронний браслет. Мольченка звільнили з-під варти в залі суду.
Чоловіка та дружину обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, пунктами 2, 4, 12 частини 2 статті 115 КК України, а саме у вчиненні незакінченого замаху на вбивство власної дитини.
Обвинувачений та його захисник наполягали на запобіжному заході, який не пов’язаний з триманням під вартою, вказуючи на стан здоров’я Мольченка, а також на відсутність доведених ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України.
Колегія суддів апеляційну скаргу обвинуваченого задовольнила частково.
Тож Мольченко перебуватиме під домашнім арештом до 16:00 25 листопада 2019 року й не може цілодобово залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Нагадаємо, у серпні 2018 року з сім’ї Олександра та Наталії Мольченків забрали всіх дітей – першого - чотирирічного Владислава - з вагою сім кілограмів, а за кілька тижнів – його сестричок: Єву, Юлю і Сашу. Всі діти мали дефіцит ваги.
У свою чергу депутат розповів про причину виснаження дитини.