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Подозреваемого в покушении на собственного сына депутата выпустили из СИЗО

Киев • УНН

 • 17481 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 сентября. УНН. Депутат Новоукраинского райсовета Кировоградской области Александра Мольченко, которого подозревают в незавершенном покушении на убийство собственного сына, освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщили в пресс-службе Кропивницкого апелляционного суда, передает УНН.

Подозреваемого в покушении на собственного сына депутата выпустили из СИЗО

В отношении обвиняемого применили круглосуточный домашний арест сроком на два месяца и обязали носить электронный браслет. Мольченко освободили из-под стражи в зале суда.

Мужа и жену обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 15, пунктами 2, 4, 12 части 2 статьи 115 УК Украины, а именно в совершении неоконченного покушения на убийство собственного ребенка.

Обвиняемый и его защитник настаивали на мере пресечения, несвязанной с содержанием под стражей, указывая на состояние здоровья Мольченко, а также на отсутствие доказанных рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Коллегия судей апелляционную жалобу обвиняемого удовлетворил частично.

Поэтому Мольченко будет находиться под домашним арестом до 16:00 25 ноября 2019 года и не может круглосуточно оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора или суда.

Напомним, в августе 2018 году с семьи Александра и Натальи Мольченко забрали всех детей - первого - четырехлетнего Владислава - с весом семь килограммов, а через несколько недель - его сестер: Еву, Юлю и Сашу. Все дети имели дефицит веса.

В свою очередь депутат рассказал о причине истощения ребенка.

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