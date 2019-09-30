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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Підозрюваного у вбивстві Бузини обрали до Ради громадського контролю при НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Підозрюваний у вбивстві публіциста Олеся Бузини Андрій Медведько був обраний до Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомила прес-служба НАБу, передає УНН.

Підозрюваного у вбивстві Бузини обрали до Ради громадського контролю при НАБУ

“23 вересня 2019 року відбулося рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю НАБУ замість тих, повноваження яких достроково припинені. До складу РГК увійшли Іван Ясинський (ГО „Демократична сокира орди“) та Андрій Медведько (ГО „Спілка ветеранів війни з Росією“)”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що до списку кандидатів у Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України потрапив підозрюваний у вбивстві письменника Олеся Бузини Андрій Медведько.

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