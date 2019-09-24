Кандидатом до Ради громадського контролю НАБУ став підозрюваний у вбивстві Бузини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. До списку кандидатів у Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України потрапив підозрюваний у вбивстві письменника Олеся Бузини Андрій Медведько. Відповідна інформація розміщена на сайті НАБУ, передає УНН.
Відповідно до інформації на сайті НАБУ, Медведько став третім у переліку учасників конкурсу з обрання складу Ради громадського контролю у вересні 2019 року.
За даними прес-служби НАБУ, вчора завершилось голосування за кандидатів до Ради, в якому взяли участь 6145 громадян. Остаточні результати голосування будуть опубліковані на сайті НАБУ 30 вересня.
При цьому в прес-службі Бюро оголосили, що Рада громконтролю при НАБУ — це дорадчий орган і не є складовою НАБУ, яке, відповідно, не може впливати на список кандидатів у дорадчий орган.
Нагадаємо, 27 червня 2017 року Прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.