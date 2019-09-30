Подозреваемого в убийстве Бузины выбрали в Совет общественного контроля при НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Подозреваемый в убийстве публициста Олеся Бузины Андрей Медведько был избран в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщила прессслужба приобретенное, передает УНН.
“23 сентября 2019 года состоялось рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ взамен полномочия которых досрочно прекращены. В состав РГК вошли Иван Ясинский (ОО „Демократическая топор орды“) и Андрей Медведько (ОО „Союз ветеранов войны с Россией“)”, — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщал УНН, что в список кандидатов в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины попал подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.