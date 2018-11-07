Підозрюваного у розсилці бомб у США залишили під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Цезар Сайок, який підозрюється у розсиланні бомб критикам президента Дональда Трампа, залишиться під вартою без права внесення застави, передає УНН з посиланням на AP.
У Нью-Йорку у вівторок відбулось перше судове засідання стосовно Ц.Сайока.
Помічник прокурора США Джейн Кім заявив, що обвинувачений становить "серйозну загрозу для суспільства", а також існує ризик його втечі.
Зазначається, що адвокати вирішили не добиватися його звільнення під заставу, після того як прокурори навели велику кількість доказів проти нього, зокрема відбитки пальців на двох із розісланих бомбах.
Вказується, що підозрюваний поводився на засіданні ввічливо і м'яко, відповідаючи на запитання "Так, сер".
Ц.Сайоку загрожує до 50 років ув'язнення за розсилання бомб.
Попереднє слухання призначене на 12 листопада.
Як повідомляв УНН, 26 жовтня у США затримали підозрюваного в рамках розслідування справи про посилки з вибуховими пристроями.
Зазначимо, усьогг за адресами політичних супротивників президента США Дональда Трампа було розіслано 12 посилок з вибуховими пристроями.
Підозрілі пакети, зокрема, були або направлені, або адресовані: Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, двом жінкам-конгресменам від Демократичної партії, включаючи представника конгресу США, демократу Деббі Вассерман-Шульцу, колишньому генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо, екс-главі ЦРУ Джону Бреннану і в офіс CNN в Нью-Йорку.