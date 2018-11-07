Подозреваемого в рассылке бомб в США оставили под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Цезарь Сайок, который подозревается в рассылке бомб критикантам президента Дональда Трампа, останется под стражей без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на AP.
В Нью-Йорке во вторник состоялось первое судебное заседание в отношении Ц.Сайока.
Помощник прокурора США Джейн Ким заявил, что обвиняемый представляет "серьезную угрозу для общества", а также существует риск его побега.
Отмечается, что адвокаты решили не добиваться его освобождения под залог, после того как прокуроры привели большое количество доказательств против него, в частности отпечатки пальцев на двух из разосланных бомбах.
Указывается, что подозреваемый вел себя на заседании вежливо и мягко, отвечая на вопросы "Да, сэр".
Ц.Сайоку грозит до 50 лет заключения за рассылку бомб.
Предварительное слушание назначено на 12 ноября.
Как сообщал УНН, 26 октября в США задержали подозреваемого в рамках расследования дела о посылки с взрывными устройствами.
Отметим, всего по адресам политических противников президента США Дональда Трампа было разослано 12 посылок с взрывными устройствами.
Подозрительные пакеты, в частности, были или направлены, или адресованы: Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, двум женщинам-конгрессменам от Демократической партии, включая представителя конгресса США, демократу Дебби Вассерман-Шульцу, бывшему генпрокурору времен Обамы Эрику Холдеру, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану и в офис CNN в Нью-Йорке.