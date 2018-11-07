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Подозреваемого в рассылке бомб в США оставили под стражей

Киев  •  УНН

 • 7308 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Цезарь Сайок, который подозревается в рассылке бомб критикантам президента Дональда Трампа, останется под стражей без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на AP.

В Нью-Йорке во вторник состоялось первое судебное заседание в отношении Ц.Сайока.

Помощник прокурора США Джейн Ким заявил, что обвиняемый представляет "серьезную угрозу для общества", а также существует риск его побега.

Отмечается, что адвокаты решили не добиваться его освобождения под залог, после того как прокуроры привели большое количество доказательств против него, в частности отпечатки пальцев на двух из разосланных бомбах.

Указывается, что подозреваемый вел себя на заседании вежливо и мягко, отвечая на вопросы "Да, сэр".

Ц.Сайоку грозит до 50 лет заключения за рассылку бомб.

Предварительное слушание назначено на 12 ноября.

Как сообщал УНН, 26 октября в США задержали подозреваемого в рамках расследования дела о посылки с взрывными устройствами.

Отметим, всего по адресам политических противников президента США Дональда Трампа было разослано 12 посылок с взрывными устройствами.

Подозрительные пакеты, в частности, были или направлены, или адресованы: Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, двум женщинам-конгрессменам от Демократической партии, включая представителя конгресса США, демократу Дебби Вассерман-Шульцу, бывшему генпрокурору времен Обамы Эрику Холдеру, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану и в офис CNN в Нью-Йорке.

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