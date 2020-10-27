Підозрюваного поліцейського у справі про зґвалтування у Кагарлику відпустили під домашній арешт

“Сьогодні був розгляд клопотання прокурора про продовження строків тримання під вартою одного з підозрюваних, якому підозру останнім вручили, це Левандюк Ярослав. І суддя сьогодні прийняла рішення про те, що є всі підстави для звільнення його з-під варти і обрала йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Повний текст рішення вона планує надати нам 2 листопада. Як ми розуміємо, це буде аргументація, бо на сьогодні вона жодної аргументації не надала”, — сказала Злата Симоненко.

Вона зазначила, що ще двоє підозрюваних перебувають під вартою, це Сергій Сулима та Микола Кузів, яким першим вручили підозру. Ще одному підозрюваному одразу обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

“Коли обирається запобіжний захід, так само перевіряються всі докази, ризики, необхідність обрання запобіжного заходу. Тобто, на момент обрання запобіжного заходу були всі підстави для запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а вже якісь там обставини, які нам невідомі, чомусь з яких слідча суддя дійшла висновку, що необхідно змінити запобіжний захід. Просто її аргументацію ми зможемо побачити тільки в повному тексті рішення, яке буде 2 листопада. Сьогодні було тільки рішення, вступна та резолютивна частина. Воно буде оскаржене, і прокуратура, Офіс Генерального прокурора сказав, що вони будуть подавати апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду”, — додала адвокат.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру ексначальнику відділення поліції.

Також нагадаємо, що за даними правоохоронних органів, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів заґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із табельної зброї над головою. За цими фактами розпочалось досудове розслідування. У липні цього року слідство продовжили до 6 місяців.