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Подозреваемого полицейского по делу об изнасиловании в Кагарлыке отпустили под домашний арест

Подозреваемого полицейского по делу об изнасиловании в Кагарлыке отпустили под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 15140 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Одному из подозреваемых полицейских по делу об изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом в комментарии УНН сообщила адвокат потерпевшей Злата Симоненко.

“Сегодня было рассмотрение ходатайства прокурора о продлении сроков содержания под стражей одного из подозреваемых, которому подозрение последнее вручили, это Левандюк Ярослав. И судья сегодня приняла решение о том, что есть все основания для освобождения его из-под стражи и избрала ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Полный текст решения она планирует предоставить нам 2 ноября. Как мы понимаем, это будет аргументация, поскольку на сегодня она какой-либо аргументации не предоставила”, — сказала Злата Симоненко.

Она отметила, что еще двое подозреваемых находятся под стражей, это Сергей Сулима и Николай Кузив, которым первым вручили подозрение. Еще одному подозреваемому сразу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

“Когда избирается мера пресечения, так же проверяются все доказательства, риски, необходимость избрания меры пресечения. То есть, на момент избрания меры пресечения были все основания для пресечения в виде содержания под стражей, а уже какие-то обстоятельства, которые нам неизвестны, то из которых следственная судья пришла к выводу, что необходимо изменить меру пресечения. Просто ее аргументацию мы сможем увидеть только в полном тексте решения, которое будет 2 ноября. Сегодня было только решение, вступительная и резолютивная часть. Она будет обжалована, и прокуратура, Офис Генерального прокурора сказал, что они будут подавать апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд”, — добавила адвокат.

Напомним, ГБР сообщил о подозрении экс-начальнику отделения полиции.

Также напомним, что по данным правоохранительных органов, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование. В июле этого года следствие продлили до 6 месяцев.

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