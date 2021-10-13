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Підозр щодо насильницької смерті Полякова не було: слідство опитало співмешканку загиблого нардепа - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Слідчі допитали всіх свідків смерті колишнього народного депутата Антона Полякова, в тому числі і його співмешканку, яка заявила, що наявності тих чи інших підозр можливої насильницької смерті депутата не було. Про це в ефірі “Ток-шоу №1” заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає УНН.

Цитата

“Безумовно, ми опитали і співмешканку колишнього народного депутата, яка мешкає з ним, за її словами, з весни цього року. І на прямі наші запитання щодо наявності тих чи інших підозр можливої насильницької смерті депутата, вона досить категорично відповіла „ні“”, — зазначив Єнін.

Деталі

Заступник міністра також спростував інформацію щодо зміни свідчень таксиста, в автомобілі якого виявили непритомним народного депутата.

“Я хотів би розвіяти будь-які твердження про нібито зміну показів таксиста. Показання даються під протокол. Показання даються під час допиту. І коли було здійснено допит цього свідка під протокол, водій надав свої свідчення, які на сьогоднішній день жодним чином не були змінені...Хочу наголосити, що він був попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань”, — додав Єнін.

Додамо

Раніше в МВС повідомили, що таксист, в автомобілі якого знайшли непритомним Полякова, змінив показання. Речник Міністества внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що ті свідчення, які водій давав офіційно, під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу під час спілкування з поліцейськими, які намагались реанімувати Полякова.

Смерть нардепа Полякова

33-річного народного депутата Антона Полякова в ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою “природна смерть”. Експертиза встановила, що смерть нардепа настала через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

Наразі очікуються результати ще низки експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння, у тому числі і сторонньою особою.

11 жовтня народного депутата Антона Полякова поховали у Чернігові.

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