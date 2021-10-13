Подозрений о насильственной смерти Полякова не было: следствие опросило сожительницу погибшего нардепа - МВД

КИЕВ. 13 октября. УНН. Следователи допросили всех свидетелей смерти бывшего народного депутата Антона Полякова, в том числе и его сожительницу, которая заявила, что наличия тех или иных подозрений возможной насильственной смерти депутата не было. Об этом в эфире "Ток-шоу №1" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.