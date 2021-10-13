Подозрений о насильственной смерти Полякова не было: следствие опросило сожительницу погибшего нардепа - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Следователи допросили всех свидетелей смерти бывшего народного депутата Антона Полякова, в том числе и его сожительницу, которая заявила, что наличия тех или иных подозрений возможной насильственной смерти депутата не было. Об этом в эфире "Ток-шоу №1" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.
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“Безусловно, мы опросили и сожительницу бывшего народного депутата, которая живет с ним, по ее словам, с весны этого года. И на прямые наши вопросы относительно наличия тех или иных подозрений возможной насильственной смерти депутата, она довольно категорично ответила „нет“”, — отметил Енин.
Детали
Заместитель министра также опроверг информацию об изменении показаний таксиста в автомобиле которого обнаружили без сознания народного депутата.
“Я хотел бы развеять любые утверждения о якобы изменение показаний таксиста. Показания дают под протокол. Показания даются во время допроса. И когда было совершено допрос этого свидетеля под протокол, водитель предоставил свои показания, которые на сегодняшний день никак не были изменены ... Хочу подчеркнуть, что он был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний”, — добавил Енин.
Добавим
Ранее в МВД сообщили, что таксист, в автомобиле которого нашли Полякова безсознательном состоянии, изменил показания. Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что те показания, которые водитель давал официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу во время общения с полицейскими, которые пытались реанимировать Полякова.
Смерть нардепа Полякова
33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве с пометкой “естественная смерть”. Экспертиза установила, что смерть нардепа наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Сейчас ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление, в том числе и посторонним лицом.
11 октября народного депутата Антона Полякова похоронили в Чернигове.