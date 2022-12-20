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Піднімав російський прапор над мерією Харкова у 2014 році: затримано прихильника “новоросії”

Піднімав російський прапор над мерією Харкова у 2014 році: затримано прихильника “новоросії”

Київ • УНН

 • 464821 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Служба безпеки України затримала у Харкові прихильника “новоросії”, який у 2014 році підіймав російський прапор над Харківською мерією. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Повідомляється, що контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів у Харкові. Зловмисник понад 8 років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті «новоросія» та спробах насильницького захоплення влади в регіоні.

"Саме він у 2014 році піднімав російський прапор над будівлею Харківської міської ради і закликав до штурму установи", - зазначили у СБУ.

Окрім цього, за даними спецслужби, він виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував до зміни меж кордону України та захоплення державних органів.

Найбільше таких «ефірів» за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу «россия 1».

“Коли спроби москви «провалилися», зловмисник вирішив «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів”, — йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці виявили:

  • прапори рф та георгіївські стрічки;
  • снайперську гвинтівку з оптико;
  • самозарядну гвинтівку Z-10;
  • набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, зокрема можливої причетності фігуранта до підготовки диверсій російських спецслужб.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила, що затримала в Одеській області ворожу посібницю, яка збирала кошти для російських військ в Україні.

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