Поднимал российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году: задержан сторонник "новороссии"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Служба безопасности Украины задержала в Харькове сторонника “новороссии”, который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Сообщается, что контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте «новороссия» и попытках насильственного захвата власти в регионе.
"Именно он в 2014 году поднимал российское знамя над зданием Харьковского городского совета и призвал к штурму учреждения", - отметили в СБУ.
Кроме этого, по данным спецслужбы, он выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов. Больше всего таких «эфиров» при его участии было снято представителями кремлевского телеканала «россия 1».
“Когда попытки москвы «провалились», злоумышленник решил «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия.
Для этого соблюдались меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов”, — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Во время обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили:
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- флаги рф и георгиевские ленты;
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- снайперскую винтовку с оптикой;
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- самозарядную винтовку Z-10;
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- патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.
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Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении за:
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- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
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- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.
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Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, в частности возможной причастности фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Одесской области враждебное пособие, собиравшее средства для российских войск в Украине.