Підліток під час сварки - ножем вдарив у груди чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Перемишлянському районі Львівської області поліцейські викрили підлітка, причетного до ножового поранення чоловіка, пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції у регіоні.
У Перемишлянське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що 1 вересня до медзакладу був доставлений 25-річний мешканець міста Бібрка з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини.
“Як попередньо встановили правоохоронці, близько 19.00 на вулиці Івана Франка у місті Бібрка між чоловіком та двома братами віком 15 і 18 років виникла сварка, яка переросла у бійку, під час якої неповнолітній учасник конфлікту вдарив потерпілого ножем в груди”, — повідомили у поліції.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ст.124 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця). Максимальне покарання, передбачене статтею, — обмеження волі на строк до двох років.
Досудове розслідування триває.
Як писав УНН, у Харківській області виявлено тіло чоловіка, який перебував у розшуку.