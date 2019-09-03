Подросток во время ссоры - ножом ударил в грудь мужчину

В Перемышлянское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что 1 сентября в медучреждение был доставлен 25-летний житель города Бибрка с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

“Как предварительно установили правоохранители, около 19.00 на улице Ивана Франко в городе Бибрка между мужчиной и двумя братьями в возрасте 15 и 18 лет возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой несовершеннолетний участник конфликта ударил потерпевшего ножом в грудь”, — сообщили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ст.124 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — ограничение свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как писал УНН, в Харьковской области обнаружено тело мужчины, который находился в розыске.