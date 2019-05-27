Підліткам загрожує ув'язнення за побиття школярки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Житомирі групі підлітків, яких обвинувачено у побитті учениці місцевої школи, загрожує позбавлення волі до 4-х років. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Слідство встановило, що група осіб, серед яких три старшокласниці місцевих шкіл, дві семикласниці гімназії та першокурсниця Житомирського медичного інституту, у лютому 2019 року побили ровесницю.
Унаслідок побиття потерпілій було завдано легких тілесних ушкоджень, від яких їй тривалий час довелося лікуватися у медичному закладі.
Наразі прокуратурою області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 296 КК України стосовно чотирьох осіб. Також, у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 КК України, стосовно ще двох учениць 7-го класу, які не досягли віку кримінальної відповідальності, до суду скеровано клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.
Відповідно до санкції статті, хуліганські дії, вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Нагадаємо, суд дав 3,5 роки тюрми неповнолітньому, який зарізав школяра.