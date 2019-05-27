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Подросткам грозит тюремное заключение за избиение школьницы

Подросткам грозит тюремное заключение за избиение школьницы

Киев  •  УНН

 • 17091 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Житомире группе подростков, которых обвиняют в избиении ученицы местной школы, грозит лишение свободы до 4-х лет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствие установило, что группа лиц, среди которых три старшеклассницы местных школ, две семиклассницы гимназии и первокурсница Житомирского медицинского института, в феврале 2019 избили ровесницу.

В результате избиения потерпевшей были нанесены легкие телесные повреждения, от которых ей длительное время пришлось лечиться в медицинском учреждении.

Прокуратурой области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 296 УК Украины в отношении четырех человек. Также, в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 296 УК Украины, в отношении еще двух учениц 7-го класса, не достигших возраста уголовной ответственности, в суд направлено ходатайство о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Согласно санкции статьи, хулиганские действия, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Напомним, суд дал 3,5 года тюрьмы несовершеннолетнему, который зарезал школьника.

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