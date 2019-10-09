Підірвавши опору ЛЕП, таліби залишили без світла столицю Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Бойовики радикального руху “Талібан” підірвали опорну вежу ліній електропередачі в провінції Парван на сході Афганістану, що призвело до відключення електрики в столиці країни Кабулі. Про це в середу повідомило агентство Xinhua з посиланням на представника місцевої поліції, пише УНН.
“В середу вранці бойовики „Талібану“ підірвали опорну вежу ліній електропередачі в повіті Саланг (провінції Парван) приблизно в 70 км на північ від Кабула, залишивши таким чином столицю в темряві”, — повідомило джерело.
Агентство відзначає, що ремонтні роботи по відновленню електропостачання в Кабулі вже почалися.
Як повідомляв УНН, в Афганістані в результаті нападу талібів на управління поліції в афганській провінції Балх 1 жовтня загинули щонайменше 11 співробітників поліції. Як повідомила місцева влада, таліби теж зазнали “важких втрат”.